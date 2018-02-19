ABD'deki Türklerden Kongre'ye YPG/PKK tepkisi

BD'de yaşayan Türk toplumu, vergileriyle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yardım yapıldığı gerekçesiyle eyalet temsilcilerine tepkilerini gösteriyor.

MÜSİAD ABD ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gibi kuruluşların da desteğini alan kampanyada, ABD'deki Türk diasporası Kongre'deki temsilcilerine kaygılarını iletiyor.

Kampanyayı sosyal medyada yaptığı paylaşımla başlatan Türk iş adamı Murat Güzel, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk toplumunun verdiği vergilerin hesabını sorması gerektiğini söyledi.

"Amerika'daki Türk halkı siyasi katılımlarını arttırmalı ve seslerini duyurmalıdır." ifadesini kullanan Güzel, "Temsilcilerin seçmenlerine hesap verme mecburiyeti vardır." diye konuştu.

ABD-Türkiye ilişkilerinde son yıllarda özellikle YPG dolayısıyla gerginliğin yaşandığına dikkati çeken Güzel, "Türkiye ABD'nin en önemli NATO müttefiklerinden birisidir ve örgüt yüzünden iki ülke arasındaki ilişkilerin etkilenmesinden ciddi rahatsızlık duyuyorum. Kaldı ki CIA ve Ulusal İstihbarat YPG'nin PKK'yla ilişkisini Kongre'ye sunmuştur. Ben de Kongre'den istihbarat tarafından kendilerine verilen rapora kulak vermelerini istiyorum. Bu aynı zamanda ABD anayasasına da aykırıdır." dedi.

Tepkilerini sosyal medyada paylaştıktan sonra kendi bölgesindeki temsilcinin yanı sıra çok sayıda temsilciyi arayarak rahatsızlığını dile getirdiğini belirten Güzel, gelecek günlerde Kongre'de konuya ilişkin yüz yüze görüşmeler yapacaklarını ve Kongre binasının önünde bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

İş adamı ve aynı zamanda Demokrat Parti'de üst düzey görevler alan Güzel, şirketlerinde 200'den fazla Amerikalıyı çalıştırdığını ve bu verdiği vergilerle YPG'ye yardım yapılmasından rahatsızlık duyulduğunu kaydetti.

"BU YARDIMLAR BİZİM VERGİLERİMİZLE YAPILIYOR"

MÜSİAD ABD Başkanı iş adamı Mustafa Tuncer de Amerikalı bir Türk vatandaşı olarak ABD hükümetinin kendi vergileriyle Türkiye'ye karşı savaşan YPG'ye yardım yapmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında ABD hükümeti SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya 500 milyon doların üzerinde yardım yapacak. Bu yardımlar bizim vergilerimizle yapılıyor ve biz buna karşıyız." şeklinde konuştu.

Tuncer, ABD istihbarat raporlarında YPG'nin PKK ile ilişkilendirildiğine dikkat çekerek, 2016 yılında da eski savunma bakanı Ashton Carter'ın Senato'da Lindsay Graham'e PKK ve YPG arasındaki ilişkiyi itiraf ettiğini hatırlattı.

Şirketlerinde çok sayıda Amerikalı çalışana iş imkanı sunup yerel ekonomiye katkı verdiğini vurgulayan Tuncer, "Bu ülke için verdiğim her kuruş verginin takipçisiyim. Bizden toplanan vergilerin Amerikan halkına daha çok hizmet olarak dönmesi gerekirken terör örgütlerine destek yollanmasını kınıyorum. Konuya ilişkin olarak da temsilcimle Kongre'de bizzat görüşeceğim." ifadesini kullandı.

"HER DERECEDEN SİYASİLERE BUNUN NE KADAR YANLIŞ OLDUĞUNU ANLATIYORUZ"

ABD'deki Türk toplumunun çatı kuruluşu olan TASC'ın başkanı Halil Mutlu da kampanyaya destek vererek ABD hükümeti tarafından YPG'ye yapılan yardımların takipçisi olacaklarını söyledi.

Mutlu, "Biz TASC olarak bunu ikili ilişkilerimizde, yazılı ve görsel medyamızda sürekli ifade ediyoruz. Ayrıca, tanıdığımız her dereceden siyasilere bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatıyoruz." ifadesini kullanarak, "Türk Amerikan toplumu, alın teri ile kazandığı gelirlerinden ödedikleri vergilerin YPG ve onun türevlerine harcanmasına şiddetle karşıdır." diye konuştu.

"Amerikan halkı da bu kadar yüklü paraların marksist bir gruba verildiğini öğrenince ciddi şaşkınlık yaşamaktadır." diyen Mutlu, ABD'de sadece Türk diasporası degil, vergi veren diğer Amerikalıların da bu durumdan rahatsız olduğunu kaydetti.

Mutlu, "Yönetim kurulu üyemiz Murat Güzel, Temsilci Pete Sessions'a bu üzüntümüzü dile getirdi. Ben de aynı konuyu önümüzdeki hafta da temsilcilere bizzat ileteceğim." ifadesini kullandı.

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'de vergi mükelleflerine seslenerek verdikleri verginin YPG'ye yardım için kullanıldığını vurgulayarak bunu sorgulamaları çağrısını yapmıştı.