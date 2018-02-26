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Esad rejimi BMGK'ye rağmen 'yı vurmaya devam ediyor

Esad rejimi, BMGK'nin Suriye'de sağlanması kararı almasına karşın, 'yı vurmaya devam ediyor. Kente bugün düzenlenen saldırılarda 16 sivil daha yaşamını yitirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 15:14
Esad rejimi BMGK'ye rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor

Beşşar rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de sağlanması kararı almasına karşın, 'yı vurmaya devam ediyor. Kente bugün düzenlenen saldırılarda 16 sivil daha yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaya göre, saat 03.00 sularında başlayan saldırılarda, Rihan beldesine 5 sivil, Duma ilçesinde iki aileden toplam 10 sivil ve Haresta ilçesindeki roketatar saldırısında 1 sivil öldü.

BMGK kararından sonra toplam 21 sivil hayatını kaybetti

Böylece Doğu Guta'da dün yaşamını yitiren 5 sivil de dahil edildiğinde BMGK kararından sonra toplam 21 sivil öldürülmüş oldu.

Dün akşam saatlerinde de Şifoniye beldesi klor gazı içerikli kimyasal silahla vurulmuş, 16 sivil etkilenmişti.

BMGK, önceki gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.



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Esad rejimi BMGK'ye rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor
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