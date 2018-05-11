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, larına "paradan" başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer Anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından İran’a yeni lar getirdi. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’na () bağlı olduğunu iddia ettiği 3 kuruluş ile 6 kişiyi yaptırım listesine aldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 01:55
ABD, İran yaptırımlarına paradan başladı

Hazine Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nin mali faaliyetlerini finanse etmek ve ABD doları elde etmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) kuruluşlara erişimi istismar ettiği belirtilerek, " Merkez Bankası, IRGC'nin planında karışık bir rol oynamasına rağmen ağın içinde yer almıştır. IRGC gelir akışlarını, kaynağını ve hedefleri ne olursa olsun kesmeye niyetliyiz" denildi.

İLGİ ÇEKEN AYRINTI: BAE'YE TEŞEKKÜR

Açıklamada, Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin'in "Bugün İranlı bireyleri ve önde gelen şirketleri, milyonlarca IRGC'ye tedarik eden ve devredilen büyük çaplı bir döviz kur ağına girmeyi hedefliyoruz. Bu konuda Hazine Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde bulunan BAE'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ 6 KİŞİ

ABD Hazine Bakanlığı, İran Merkez Bankası ve IRGC ile hareket ettiği iddia edilerek listesine alınan kişilerin isimlerini ise Meghdad Amini, Muhammed Hasan Khodai, Said Najafpur, Masud Nikbakht, Foad Salehi ve Mohammadreza Khedmati Valadzaghard olarak açıkladı.

Açıklamada, 6 kişinin ve 3 kuruluşun nasıl destek verdiği ayrıntıları ile açıklanarak, "Bu eylemlerin bir sonucu olarak, bugün ABD yargı yetkisine tabi olanların mülkiyetindeki tüm mülkiyet ve menfaatler engellenmektedir. ABD'li kişi ve kuruluşların, açıklanan kişi ve kurumlarla işlem yapmaları yasaktır. Bu kişi ve kuruluşlara destek sağlayanların ABD mali sistemine erişimi kesilecek, tüm çıkarları engellenecektir" ifadeleri kaydedildi.

“Devletler imzaladıkları anlaşmanın arkasında durmalı”

İran Nükleer Anlaşması'ndan ayrıldıktan sonra, ABD ile İran arasındaki gerginlik kara listenin açıklanması ile yeni bir boyut kazanmış oldu.

Dev anlaşma iptal oldu! Tam 40 milyon dolar...

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ABD, İran yaptırımlarına "paradan" başladı
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