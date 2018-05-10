Dev anlaşma iptal oldu! Tam 40 milyon dolar...

Trump'ın KOEP'ten çekilme kararını duyurmasının ardından Beoing ile Airbus'ın İran'a 40 milyar dolarlık uçak satış anlaşmalarının iptal olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP) çekildiğini dramatik şekilde açıklamasının ardından geri dönecek yaptırımların İran'ı nasıl etkileyeceği merak konusu. Anlaşmanın Temmuz 2015'te yürürlüğe girmesi sonrası Obama yönetimi, 2016 yılının sonlarında, 1979'dan beri Amerikan ambargosu altındaki İran'a uçak satışı için lisansı vermişti. Bu kapsamda ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İran ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştı.

SATIŞ LİSANLARI İPTAL

Ama Trump'ın çekilme açıklamasının ardından bu anlaşmaların geçerliliği kalmadı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Boeing ile Airbus'ın, İranlı şirketlere yolcu uçağı satma lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

UÇAK KAZALARINI ÖNLEYECEKTİ

Yaklaşık 40 yıllık ambargo yüzünden yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın alamayan İran'da çoktan müzeye kaldırılması gereken yolcu uçakları kullanılıyor. Bu yüzden sık sık meydana gelen uçak kazalarında çok sayıda insan ölüyor. Uçak teslimatları devam edebilseydi, aynı zamanda Tahran, Dubai ve Doha ile rekabet edebilecek bir havacılık merkezine dönüşebilirdi.

AIRBUS: DİKKATLE İNCELEYECEĞİZ

Fransa merkezli Airbus, jetlerindeki parçaların yüzde 10'undan fazlası Amerikan şirketleri tarafından üretildiğinden ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tabi. Avrupalı şirket, ''ABD'nin İran'la anlaşmadan çekilmesini dikkatle analiz ettikten sonra nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz. Bu biraz zaman alabilir'' açıklaması yaptı.

BOEING: TRUMP NE DERSE O

ABD ordusu için de üretim yapan Boeing'den ise ''Bundan sonraki adımları ABD hükümetine danışacağız. ABD hükümetinin gittiği yolu takip etmeye devam edeceğiz'' açıklaması geldi.

1.5 yıl zarfında İran'a 3 yolcu uçağı ve 8 turboprop motoru teslim etmiş olan Airbus'ın, İran Air'e daha 95 uçak ve 12 turboprop motoru vermesi gerekiyordu.