YPG’nin sonu da DEAŞ gibi olacak

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye ağır bir darbe anlamına gelen zoraki Menbiç kararı, bölgedeki dengeleri derinden sarsacak gibi görünüyor.

Tam bir ay önce uzlaşılan yol haritasına göre YPG'nin kentteki unsurları dün itibariylesilahlarını bırakıp çekilmeye başladı.

Ancak real-politik dayatmalardan dolayı Türkiye'ye boyun eğen ABD'nin sinsi hamlelerineson vereceğini sanmak safdillik olur. Zira Türkiye'nin Menbiç'ten sonra Fırat Nehri'nindoğusuna geçme ihtimali bazı kesimlerin şimdiden kâbusuna dönüşmüş halde. Özellikle YPG'nin ipinin çekilmesini hazmedemeyen Türkiye karşıtı kesimlerin Suriye'de yeni arayışlarıhızlandırdığı görülüyor. Burada İsrail ve ABD'nin Rusya'ya teklif ettiği Türkiye ve İran karşıtı üç aşamalı bir proje dikkat çekici. İlki Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçişini engellemek üzere YPG ile Esad arasındaki kirli ittifakın yeniden canlandırılması.

İkincisi YPG-PKK denetimindeki bölgelere Rusya ve Şam rejiminin nüfuz etmesine izin verilmesi.

Üçüncüsü de Türkiye'nin frenlenmesi ve İran'ın Suriye'den tamamen çıkarılması karşılığında ABD'nin Esad'ın meşruiyetini kabul etmesi.

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