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Filistinli 'nın çağrısına destek oldu

Filistinli Cihad Şamiyye, 'ın çağrısına uyarak 800 bin dolarını Türk lirasına çevirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 21:51 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 01:58
Filistinli iş adamı Cumhurbaşkanı'nın çağrısına destek oldu

AA muhabirine konuşan Şamiyye, "Bir Filistinli olarak, 'nin yaptıklarına az da olsa güzel bir karşılık vermek istedim ve 800 bin doları Türk lirasına çevirdim." dedi.

Türk lirasını desteklemek, dolarını tutan, endişe yaşayan yatırımcıları desteklemek için bunu yaptığını kaydeden Şamiyye, hiçbir endişe duymadan parasını çevirdiğini, Türklerin ve diğer kişilerin de aynı adımı atmasını temenni ettiğini söyledi.

Şamiyye, "Bir insanın vatana sahip olabilmesine paha biçilemez. Dolarlar bir vatan inşa edemez. Vatan gerçekten çok kıymetli. Eğer vatanın zarar ediyorsa, elindeki malın, doların ne faydası var." diye konuştu.

Bir vatana sahip olamayan çok sayıda kişi olduğunu söyleyen Şamiyye, "Sizin güzel bir ülkeniz, güçlü bir lideriniz var. Tüm halklar sizinki gibi bir devlet başkanına sahip olmak ister." ifadelerini kullandı.

Şamiyye, herkesin Türk lirasını desteklemesini ümit ettiğini ve bir Filistinli olarak gücü ölçüsünde üzerine düşen vicdani sorumluluğu yerine getirdiğini kaydetti.

Türkiye'yenin karşılaştığı spekülatif atağa karşı duyduğu üzüntü ve samimiyet yüzünden okunan Filistinli Şamiyye son olarak şunları söyledi:

"Türkiye şartsız koşulsuz Filistinlileri kabul eden tek ülke denilebilir. Ülkenin her yerinde Filistinliler hoş karşılanıyor. Bir birey olarak Türk halkından sevgi ve destek gördüm. Herkes Türkiye'nin yanında yer almalı. Allah başımız ve büyüğümüz 'ı korusun ona iyilikler versin."

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Filistinli iş adamı Cumhurbaşkanı'nın çağrısına destek oldu
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