Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "Göçebe uygarlığının felsefesinin gelişmesi için oyunları düzenleme hakkını Türkiye'ye devrettik"

"Göçebe uygarlığının felsefesinin gelişmesi için oyunları düzenleme hakkını 'ye devrettik"

Ceenbekov, "Göçebe uygarlığının felsefesinin gelişmesi için Göçebe Oyunları'nı düzenleme hakkını 'ye devrettik." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 00:47 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 02:04
Göçebe uygarlığının felsefesinin gelişmesi için oyunları düzenleme hakkını Türkiye'ye devrettik

Ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi'nin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinden 40 kilometre uzaklıkta ve 30 kilometre genişliğindeki Kırçın Yaylası'nda, 500'den fazla geleneksel çadırın kurulduğu etno şehrin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) ve Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) da medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağı olan etno şehrin açılışını Sooronbay Ceenbekov yaptı.

Açılışta, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan geniş katılımlı oyuncu ekibi, "Göçebelerin Altın Çağı" adlı tiyatro oyunuyla, Kırgızların tarihini ve göçebe yaşamındaki geleneklerini sahneledi.

Başkan Erdoğan 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, oyunların yüksek seviyede düzenlenmesine verdiği destekten ötürü halkına ve organizatörlere teşekkür etti.

Göçebe mirasını ve göçebe halkın ruhunun korunduğu 'da gurur ve mutluluğun hakim olduğunun altını çizen Ceenbekov, tüm dünyanın dikkatinin ve ilgisinin perçinlendiği olayların görgü tanığı olduklarını vurguladı.

Ceenbekov, her iki yılda bir yapılan 3. açılışını, Türk Dili Konuşan Ülkelerin liderlerinden olan Türkiye Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı Nursultan Nazarbeyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un katılımıyla yaptıklarını anlattı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Altıncı Zirvesinin de Türk Dili Konuşan Ülkelerin İşbirliği üye ülke Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan yanı sıra Özbekistan ile Macaristan'ın katılımıyla yapıldığını belirten Ceenbekov, "Çolpon-Ata şehri Türk dili konuşan devletlerin merkezi oldu. Zirvede birçok iş birliği ve dostluğumuzu alakadar eden meseleleri ele aldık. Yüzlerce basın mensubu bu oyunları ve göçebe halkların yaşamını ve kültürünü dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor." dedi.

"OYUNLARI DÜZENLEME HAKKINI TÜRKİYE'YE DEVRETTİK"

Ceenbekov, göçebe uygarlığının felsefesinin geliştirilmesi için oyunların dördüncüsünün Türkiye'de yapılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini aldıklarını bildirdi.

Gelecek oyunlarının Türkiye'de yapılmasını öngören hakkın devredildiğini ifade eden Ceenbekov, Türkiye halkına ve Erdoğan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ceenbekov, kültürel etkinliklerin düzenlendiği ve ülkenin yedi bölge kültürünün tanıtıldığı etno şehrindeki çadırları gezdi.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) oldu.

3. Dünya Göçebe Oyunları 8 Eylül'de sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Göçebe uygarlığının felsefesinin gelişmesi için oyunları düzenleme hakkını Türkiye'ye devrettik"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN