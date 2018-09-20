Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD’den YPG’ye 250 TIR silah

ABD’den ’ye 250 TIR silah

Giriş Tarihi: 20.9.2018
ABD’den YPG’ye 250 TIR silah
ABD, tüm tepkilere rağmen terör örgütü 'ye silah yardımı yapmaya devam ediyor. Rusya merkezli Sputnik ajansının haberine göre ABD, Hejin operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Güçleri'ne (DSG) 250 TIR dolusu silah gönderdi. Sputnik'e konuşan DSG'nin sözde sözcülerinden Kino Gabriel, ABD ve koalisyon güçlerinin ile mücadele kapsamında kendilerine silah desteğinde bulunduğunu söyledi. Silahların Suriye - Irak sınırındaki Hejin kentindeki DEAŞ militanlarına karşı kullanılacağı ileri sürüldü. ABD, daha önce bir çok kez hem Esad rejimi hem de DEAŞ militanları ile işbirliği yapan, ele geçirdiği bölgelerde sayısız insan hakları ihlallerine yol açan YPG'ye şimdiye kadar 5 bin TIR'a yakın silah gönderdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’den YPG’ye 250 TIR silah
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN