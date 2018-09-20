ABD’den YPG’ye 250 TIR silah

ABD, tüm tepkilere rağmen terör örgütü YPG
'ye silah yardımı yapmaya devam ediyor. Rusya merkezli Sputnik ajansının haberine göre ABD, Hejin operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye
Güçleri'ne (DSG) 250 TIR dolusu silah gönderdi. Sputnik'e konuşan DSG'nin sözde sözcülerinden Kino Gabriel, ABD ve koalisyon güçlerinin DEAŞ
ile mücadele kapsamında kendilerine silah desteğinde bulunduğunu söyledi. Silahların Suriye - Irak sınırındaki Hejin kentindeki DEAŞ militanlarına karşı kullanılacağı ileri sürüldü. ABD, daha önce bir çok kez hem Esad rejimi hem de DEAŞ militanları ile işbirliği yapan, ele geçirdiği bölgelerde sayısız insan hakları ihlallerine yol açan YPG'ye şimdiye kadar 5 bin TIR'a yakın silah gönderdi.