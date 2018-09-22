Silahsız bölgenin sınırları çızıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Lavrov "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi. Rusya ve Türkiye'nin İdlib kararını 'ara adım' olarak nitelendiren Lavrov, silahsızlandırılmış bölgenin Hmeymim üssüne saldırıları engelleyeceğini kaydetti. Lavrov, El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarının ve tüm ağır silahların ekim ayı ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerektiğini de söyledi.

FIRAT'IN DOĞUSU VURGUSU

Diğer taraftan Lavrov, Suriye'nin bütünlüğüne yönelik ana tehdidin ABD'nin kontrolündeki Fırat Nehri'nin doğu kıyısından yükseldiğini belirtti. Suriye muhalefetinin İdlib anlaşmasının ülkenin bütünlüğünü bozacağı yönündeki değerlendirmelerine değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu değerlendirmelerin BM Güvenlik Konseyi kararında altı çizilen Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme amacına hizmet ettiğini söyleyemeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ana tehdit, ABD'nin doğrudan kontrol ettiği ve fiiliyatta bağımsız özerk yapıların kurulduğu Fırat'ın doğusundan yükseliyor."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DOĞRULADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada, İdlib'in istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı toplantının ardından mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.