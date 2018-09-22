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Silahsız bölgenin sınırları çızıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin ’de kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin nihai sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Silahsız bölgenin sınırları çızıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Lavrov "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün 'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi. Rusya ve Türkiye'nin İdlib kararını 'ara adım' olarak nitelendiren Lavrov, silahsızlandırılmış bölgenin Hmeymim üssüne saldırıları engelleyeceğini kaydetti. Lavrov, Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarının ve tüm ağır silahların ekim ayı ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerektiğini de söyledi.

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FIRAT'IN DOĞUSU VURGUSU
Diğer taraftan Lavrov, Suriye'nin bütünlüğüne yönelik ana tehdidin ABD'nin kontrolündeki Fırat Nehri'nin doğu kıyısından yükseldiğini belirtti. Suriye muhalefetinin İdlib anlaşmasının ülkenin bütünlüğünü bozacağı yönündeki değerlendirmelerine değinen Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu değerlendirmelerin BM Güvenlik Konseyi kararında altı çizilen Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme amacına hizmet ettiğini söyleyemeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ana tehdit, ABD'nin doğrudan kontrol ettiği ve fiiliyatta bağımsız özerk yapıların kurulduğu Fırat'ın doğusundan yükseliyor."

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'ndan, Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada, İdlib'in istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi'de Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in katıldığı toplantının ardından mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

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Silahsız bölgenin sınırları çızıldı
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