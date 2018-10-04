Putin: Rusya Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümü için dayanışma içinde çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg'da düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın İdlib'de kurulan çatışmasız bölgede Türk partnerleriyle dayanışma içinde çalıştığını, Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirerek gerilimi azaltma bölgesinden militanların ve ağır silahların çekilmesini sağladığını açıkladı.

Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturma konusunda vardıkları anlaşmaya değinen Putin, "Görüşme sürerken, Suriye'deki sivil tesislerin, kentlerin, yerleşimlerin ve Hmeymim'deki askeri üssümüzün güvenliğini arttırmak için 15-20 kilometre derinliğinde silahlardan arındırılmış bölge oluşturma fikri ortaya çıktı" diye konuştu.

Bölgede El Nusra Cephesi (Fetih el Şam) dâhil olmak üzere herhangi bir radikal örgüt üyelerinin ve hiçbir ağır silahın bulunmaması gerektiğini hatırlatan Putin, şöyle konuştu: "Türk partnerlerimizle dayanışma içinde çalışıyoruz, kendilerinin de anlaşmaya büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını, yükümlülüklerin üzerlerine düşen kısmını yerine getirdiklerini, çeşitli radikal gruplarda yer alan militanların ve ağır silahların bu bölgeden çıkarılması konusunda katkıda bulunduklarını görüyoruz."