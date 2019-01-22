ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Venezuela muhalefetine destek

Mike Pence, bir video mesajı yayımlayarak, "ABD'nin sarsılmaz desteğinin, ülkelerine demokrasi getirme çabaları gösteren Venezuelalılarla olduğunu" belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu "iktidarı elinde bulundurma konusunda meşru dayanağı olmayan bir diktatör" olarak nitelendiren Pence, ABD'nin, halkın seçtiği Ulusal Meclisi Venezuela'daki demokrasinin son izi olarak tanıma konusunda diğer özgürlük seven ülkelere katıldığını kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun, geçici bir hükümet kurma çağrısını desteklediğini ifade eden Pence, Amerikan halkının ülkede demokrasi sağlanana kadar Venezuelalılarla birlikte olacağını aktardı.

Pence, Venezuela halkına "özgürlük için seslerini yükseltmeleri" çağrısı yaptı.

ÜLKEDE SİYASİ TANSİYON YÜKSELİYOR

Venezuela'da geçen yıl 20 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'lik oyla kazanan Maduro, 10 Ocak'ta ülkeyi 2025 yılına kadar yönetmek üzere başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etmişti.

Yemin töreninden bir gün sonra muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis, seçimlerin şeffaf olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro'nun yerine geçici olarak devlet başkanlığı görevini yürütmeye hazır olduğunu belirterek, ordudan kendisini desteklemesini talep etmişti.

VENEZUELA’DA DARBE GİRİŞİMİ

Halkı da sokak eylemlerine çağıran Guaido, 13 Ocak'ta Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ekiplerince kısa süreli gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Mecliste yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

VENEZUELA’DA MECLİS BAŞKANINI USULSÜZ ŞEKİLDE GÖZALTINA ALAN AJANLAR GÖREVDEN ALINDI

YÜKSEK MAHKEMEDEN ULUSAL MECLİS LİDERLİĞİ KARŞITI KARAR

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, dün, Devlet Başkanı Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyeceklerini açıklayan Juan Guaido liderliğindeki Ulusal Meclisin yeni yönetimini ve aldığı hükümet karşıtı önlemleri geçersiz ilan etmişti.

Çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından alınan ve Maduro'nun devlet başkanlığını gayrimeşru sayan önlemlerin geçersiz olduğuna hükmeden hakimler, Ulusal Meclisin bu ay seçilen yeni liderliğinin de geçerli olmadığı yönünde karar vermişti.

VENEZUELA'DA YÜKSEK MAHKEME YARGICI ABD'YE İLTİCA ETTİ

VENEZUELA ORDUSUNDAN AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPAN ASKERLERE GÖZALTI

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün, Devlet Başkanı Maduro hükümeti karşıtı ayaklanma çağrısı yapan Ulusal Muhafız Birliğinden 27 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Ülkede üniformalı bir grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin de göstericilere müdahale ettiği aktarılmıştı.

Videoda, bir grup üniformalı ve silahlı kişi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımayacaklarını dile getirmiş, kendisini Çavuş Armando Figueroa olarak tanıtan biri, Venezuelalılara ve askerlere, isyanlarına destek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunmuştu. Figueroa, "Anayasayı savunmamız için sokağa inmemizi istediniz, işte buradayız. Fitili ateşlememizi istediniz, ateşledik. Desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada ise silah çalan ve subayları kaçıran Ulusal Muhafız Birliğinden bir grubun yakalandığı bildirilmişti.