"Zeytin Dalı Harekatı YPG/PKK'nın siyasi olarak sonu"

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılında Afrin" panelinde Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, Afrin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nasır Hüsso ve ORSAM Suriye Araştırmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ TERÖRLE MÜCADELE"

ORSAM Suriye Araştırmaları Koordinatörü Orhan, Suriye'de terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ ile mücadelenin Türkiye'nin öncelikleri olduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlenme sebebi YPG'nin alan kontrolünün sonlandırılmasıydı. Afrin'de bir fırsat ortaya çıktı ve Türkiye bunu kullandı." dedi.

TERÖRİSTLER AFRİN İÇİN HER ŞEYİ YAPTI AMA...

Afrin operasyonu sırasında YPG/PKK'nın Beşşar Esed rejimi ve destekçisi gruplardan yardım almasına rağmen direnemediğini anımsatan Orhan, "Harekat, YPG/PKK'nın siyasi olarak sonu anlamına geliyor. Bir de biliyorsunuz tarihsel olarak (Afrin'in) PKK için duygusal bir önemi var. Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye ilk geçtiğinde kaldığı ve yaşadığı yer olarak geçiyor. Dolayısıyla burayı korumak için her şeyi yaptılar." ifadelerini kullandı.

"YPG'NİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ"

Terör örgütü YPG/PKK'nın harekatla ilk kez toprak kaybı yaşadığının altını çizen Orhan, "YPG'nin bölgesel hayalleri tamamen suya düştü. Türkiye'nin ve muhaliflerin, nüfuzu ve kontrolü altında İdlib'den Cerablus'a kadar uzanan bir hat, bütüncül bir coğrafya ortaya çıktı. Türkiye'nin bu harekattan sonra Suriye üzerinde siyasi ve nüfuz etkisi arttı. Muhaliflere alan açıldı." diye konuştu.

AFRİN'İN GÜVENLİĞİNİ HEDEF ALMIŞLARDI

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lıların Afrin'deki güvenliği hedef aldığını hatırlatan Orhan, "Eğer Rusya ve rejimin İdlib'e yönelik operasyonu gerçekleşirse Afrin'e ciddi bir göç akımı olacak. Zaten Afrin'de altyapı sıkıntıları var. Daha da riskleri artıracaktır." dedi.

YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünelleri görüntülendi

"AFRİN İLÇESİNDE 7 YEREL MECLİSİMİZLE HİZMET VERİYORUZ"

Afrin Yerel Meclis Başkanı Süleyman da Afrin ilçe merkezinin alınmasının hemen ardından Türkiye'nin desteğiyle bölgedeki boşluğu doldurmak ve bölge halkına destek olmak için göreve geldiklerini anlattı.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE..."

Süleyman, "Burada bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza hız verdik. İlk işimiz, Meydanki Barajı'ndan ilçeye su teminini ücretsiz olarak sağlamak oldu." dedi.

Çalışmalarını Türkiye'nin desteğiyle yürüttüklerini vurgulayan Süleyman, "Afrin ilçesinde 7 yerel meclisimizle hizmet veriyoruz. Burada eğitim, sağlık ve altyapı çalışmalarına odaklandık. Eğitim alanında bin 500 öğretmenimiz ilçede çocuklara ders veriyor. Afrin'de bir üniversitenin açılması için çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman, bölgede yaşayan Suriyelilere kimlik vermeye başladıklarını, bölge halkının mal varlıklarını ve araçlarını kayıt altına aldıklarını kaydetti.

"BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Afrin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüsso da harekattan sonra Afrin ilçesinin Suriye'nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Hüsso, "Afrin artık ekonomik açıdan iyileşiyor. Afrin diğer muhalif bölgelere göre daha sağlam bir ekonomi altyapısına sahip. Afrin'de 250'den fazla fabrika bulunmaktadır. Zeytin ve sabun fabrikaları var. Bölge halkının kişi başı aylık geliri 150 dolardır. Bölgenin kalkınması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgede düzensiz akaryakıt satışlarının önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan Hüsso, ilçeye yurt dışından transfer edilen paraların emin ellere ulaştırılması için de özen gösterdiklerini söyledi.