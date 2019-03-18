"Batı bilincindeki en büyük travma 1453..." İşte Yeni Zelanda'daki terör saldırısının şifreleri!

YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRIYI NASIL TANIMLAMAMIZ GEREKİYOR?

Bu bir terör etkinliğidir. Terör, insanları sonuçları itibariyle yılgınlığa düşürmek isteyen, topluma korku ve infial yaymak isteyen kötücül bir eylemdir. Burada çok yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Adeta bir bilgisayar oyunu oynar gibi insanları katleden yeni bir soğuk kanlı katil tipi ile karşılaşıyoruz. İnsan öldürmenin aynı bir video oyunundaki kadar kolay olabileceği hissini yaymaya çalışan birçok şeytani bir şekilde planlanmış bir terör eylemi.

BU EYLEM BİR MODERNİTE SORUNU MU?

Ben bu şiddet türünün modernliğe özgü olduğunu düşünüyorum. Daha önce DEAŞ için de benzerini söyledim. Çünkü sergileme amacına matuf. Bir şey seyrettirmeyi önceliyorsa ve başka insanlarda yarattığı dehşeti her şeyin önüne koyuyorsa o, Ortaçağa özgü bir cezalandırma olamaz. O dibine kadar moderndir.

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SALDIRIDA MÜSLÜMANLAR, OSMANLI, TÜRKLER, TÜRKİYE VE HATTA BAŞKAN ERDOĞAN VAR. BU NE ANLAMA GELİYOR?

Ünlü psikanalist Vamık Volkan, Batı bilincindeki en büyük travmanın 1453 olduğunu söyler. Yani İstanbul'un Fethi. Bu travmadan Batı tam manası ile iyileşememiştir demeye getirir. Bastırılmış olan zaman zaman yeniden hortlar. Bence Batılı, bilinçaltında da yeniden İstanbul'u Hristiyanlığın başşehri yapmak veya orayı yeniden ele geçirmek fikri, ideali saklı olarak duruyor. Günümüzün toplumlarında böyle bir çatışmasızlık hali böyle öncelenir gibi görünse de o dip dalgalar, dip akıntılar birbirleri ile karşılaşmaya, çarpışmaya devam ediyor. Ben son otuz yıldır, İslam dünyasına yönelik çok büyük bir operasyonun cari olduğunu düşünüyorum. Bu operasyonda İslam'ı karalama, gözden düşürme, onu dehumanize etme gayretidir. Dehumanizasyon dediğimiz şey, Müslümanları insanlıktan çıkartma, onları vahşi, barbar, terör destekçisi insanlar olarak lanse etme, onların mensup olduğu kültürel aidiyeti ve dini de aşağılama üzerine kurulu bir pratik.

Prof. Dr. Kemal Sayar



BUNUN SEBEPLERİ NEDİR?

Dünyada kapitalizmin ele geçiremediği son kale İslam coğrafyalarıydı. Bence temel gaye kapitalizmin dünyayı dümdüz edip herkesi tüketen yurttaş haline getirmek istemesidir. Modern Batılı devletler de bunun taşeronluğunu yapmaktadır.

SOĞUK SAVAŞ'IN BİTMESİ, YENİ DÜŞMANIN İSLAM İLAN EDİLMESİ BUNDAN MIDIR?

Yeni bir barbar yaratılması gerekiyordu. Kafasına vurulacak, insanlara öcü olarak gösterilecek yeni bir nesneye ihtiyaç vardı. Batılı akıl, düşmanı olmaksızın var olamıyor. Hep bir düşman arıyor ve o düşman üzerinden kendini tanımlama ve gerçekleştirme istiyor.

TÜRKLER, OSMANLI VE ERDOĞAN FİGÜRLERİ, BATI AÇISINDAN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

İslam uygarlığının en büyük yükseliş dönemlerinden birini temsil ediyor ve fetih dönemini temsil ediyor. Ben geçtiğimiz hafta Viyana'daydım. Bir kilisenin kulesinde 1950 yılına kadar nöbetçi tutulmuş, Türkler yine gelebilir diye. 1950 yılında belediye karar almış, artık gelmeyecekler diyerek bunu kaldırmışlar. Türk korkusu veya İslam tarafından fethedilme ele geçirilme korkusu, Batı bilincini rahatsız eden bir şey.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İSLAM ÜZERİNDEKİ KAVGA, GERİLİM NE ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLİR?

Bizim tutumumuza bağlı. Bazı şeyler bizim elimizde, bazı şeyler değil. Türkiye ve bütün İslam coğrafyası bir nefret sarmalına sokulmak isteniyor. Dünyayı yöneten efendiler, insanların hep biz ve onlar şeklinde düşünmesini istiyor. Biz, doğru safta olanlar onlar kafirler, barbarlar. Bush'un "Ya bizdensiniz ya onlardansınız" dediği gibi. Onların genetiği ile oynayarak canavara dönüştürdüğü terör organizasyonları da onların ekmeğine yağ sürüyor.

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DÜŞMAN YARATMADAN BAHSETTİNİZ. DEAŞ, BATI TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ BİR PROJE MİDİR?

Başından beri böyle düşünüyorum, özel olarak laboratuvarda imal edildiği kanaatindeyim. Fransız bir esir, DEAŞ zindanından kurtarılmıştı. Şöyle bir ifadesi oldu: "Ben zindanda Kuran-ı Kerim seslerinden çok Beatles müzikleri dinledim." Daha sonra DEAŞ'ın özellikle kafa kesme operasyonlarında ön planda olan kişilerin, sonradan sözüm ona dönmüş Avrupalı milletlerden kişiler olduğunu gördük.

STÜDYO GÖRÜNTÜLERİ DE OLDU...

İnternet çok mükemmel bir şekilde kullanılabildi. Ayrıca ticaretlerini çok iyi bir şekilde devam edebildiler. Ben bütün bu safahatı izlediğim zaman belli amaçlar için korunup, gözetilmiş ve büyütülmüş bir organizma olarak görüyorum.

TÜRKİYE, BATI'YA BU OLAYI NASIL ANLATABİLİR?

Türkiye'nin Batı'nın bizi düşürmek istediği kıskaca düşmemesi gerekir. Batı bizi fevri, çabuk öfkelenen, öfke ile hareket eden bir konumda tutup bizimle kedinin fare ile oynadığı gibi oynamak istiyor. Bizim cevaplarımız akıl dolu, basiret dolu olmalı. İslam dünyasına öncülük edebilecek bugün yegane ülke Türkiye görünmektedir. Tamamen barışçıl ve toplulukları töhmet altında bırakmayacak, terörü lanetleyecek, dünya çapında gösterilere ihtiyaç var.

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PENTAGON YAYGINLAŞTIRDI



Gençlerin oynadığı birçok bilgisayar oyunu insan öldürme içeriyor?

Pentagon'un ölümlü bilgisayar oyunlarını özellikle yaygınlaştırdığı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buradaki kastın da insan öldürme konusunda insanın hassasiyetini azaltmak olduğu bazı Amerikan ordusundan ayrılma psikiyatri hocaları tarafından yazıldı. Ben de yazılarımda zikrettim. Temel amaç hissizleşme, yani adam öldürürken gözünü kırpmaması. İki dünya savaşında da karavana ateş ediliyor, yüzüne baktığı insana ateş edemiyor ancak Vietnam Savaşı'nda vahşetin atmasıyla Vietnam Savaşı ile o yüzde artıyor, yüz yüze iken ateş etme. Bütün bu bilgisayar oyunlarında bu vahşete yönelik, haince emele hizmet etme var.



NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ