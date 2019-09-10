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/ ile arasında çatışma

Terör örgütü / ve Özgür Suriye Ordusu () arasında, Tel Rıfat'ın batısındaki Mare ilçesine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:45
YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Mare'ye sızma amaçlı saldırılar düzenledi.

İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden saldıran örgüt, ÖSO ile Mare'nin güneybatısındaki Şeyh İsa ve güneyindeki Harbil bölgelerinde ağır silahlarla çatıştı. ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürtürken, iki askeri yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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YPG/PKK ile ÖSO arasında çatışma
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