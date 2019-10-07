Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan güvenli bölge açıklaması geldi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Türkiye'nin "uzun süredir planlanan operasyonu ile Suriye'nin Kuzeyine ilerleyeceğini" ve ABD'nin "operasyona katılmayacağını" ve ABD birliklerinin "yakın bölgede olmayacağını" duyurdu.

Beyaz Saray,"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı."Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacaktır.



Açıklamada, 'Suriye topraklarında IŞİD'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı' ifade edildi.



ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan IŞİD mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağı,"Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR VE KARARLIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır" dedi.