YPG’de panik hakim

Birçok kez işledikleri savaş suçları bağımsız kuruluşların raporlarına yansıyan ancak ABD ve Avrupa'nın desteklemeyi sürdürdüğü terör örgütü YPG, Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından yine korkuya kapıldı. Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da panik hakim olduğu gözlendi. Sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattından görülebilen örgüt mensuplarının çalışmaları, Anadolu Ajansı ekiplerince görüntülendi.



DEVRİYELER SÜRDÜ

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi. Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar da devriye faaliyetini sürdürüyor.

MSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

ŞAM'A YALVARDILAR

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo ise Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti. YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı. Esad rejiminden ise "Suriye ordusu altına girin" cevabı geldi. Öte yandan terör örgütü YPG / PKK'nın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesinde sivilleri zorla sınıra yerleştirmeyi planladığı öğrenildi.



AŞİRETLERDEN TAM DESTEK

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, ABD'nin Suriye'deki terörist gruplara desteğine son vermesi çağrısında bulunarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik olası operasyonuna destek vereceklerini açıkladı. Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin Siccu köyünde aşiretler divanını topladı. Geniş katılımlı toplantıya aşiret liderlerinin yanı sıra bölgedeki yerel meclis üyeleri, yerel polisler ve askeri komutanlar iştirak etti. Meclisin siyasi ofis sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

Operasyonla terör örgütü YPG/ PKK işgali sonucu evlerinden çıkarılan ailelerin yeniden yurtlarına döneceğini vurgulayan Müslat, "PYD/YPG/PKK'nın eylemlerine son verilmesi gerekmektedir. ABD'yi de bu terör çetelerine destek vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. 150 aşiret, 2018'in son günlerinde Azez'in Siccu köyünde aşiretler divanında bir araya gelerek Aşiretler ve Kabileler Meclisini kurmuştu.

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