Tel Abyadlılar’ın eve dönüş mutluluğu



AFRİN'DE

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor. Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı. Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü.Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı. Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı. İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zulüm yaptığını söyledi.YPG/PKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, "Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir" dedi. Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde yetimler için futbol etkinliği düzenlendi.