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Son dakika: 'taki üslerine saldırı sonrasında 'dan ilk açıklama

Sözcüsü Stephanie Grisham, 'taki üslerine saldırı konusunda Başkan 'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.1.2020 03:13 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 03:24
Son dakika: Irak'taki ABD üslerine saldırı sonrasında Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

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Son dakika: Irak'taki ABD üslerine saldırı sonrasında Beyaz Saray'dan ilk açıklama
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