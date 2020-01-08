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Son dakika: 'da nükleer tesis yakınlarında 4.7 şiddetinde !

'dan peş peşe son dakika bilgiler geliyor. İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte İran'daki depreme dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 09:51
Son dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında 4.7 şiddetinde deprem!

İran'ın Borazcan kentinden gelen son dakika haberine göre nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Buşehr eyaletinde meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremin nükleer santral yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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Son dakika: İran'da nükleer tesis yakınlarında 4.7 şiddetinde deprem!
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