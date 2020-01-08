SON DAKİKA - İran'ın ABD üslerine yaptığı füze saldırılarında 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi! İlk görüntüler de geldi...

Sabah saatlerinde uluslararası ajanslar tarafından geçilen son dakika haberine göre İran, ABD'nin iki üssünü füzelerle vurdu! Geçtiğimiz günlerde Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşan Donald Trump, Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra yine Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Trump, hasar tespitinin sürdüğünü yarın sabah açıklama yapacağını ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ise bir tehdit mesajı daha geldi!...

SALDIRILARIN HEMEN ARDINDAN HELİKOPTERLER...

İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Anbar'daki Ayn el-Esad hava üssünde saldırıların hemen ardından helikopterler üs çevresinde uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılarda can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA - İran Devlet Televizyonu, saldırılar sonucunda 80 ABD askerinin öldüğünü açıkladı!

İran'ın balistik füzelerle Irak'taki ABD üssünü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşen: "ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur" ifadelerini kullandı.