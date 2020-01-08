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- 'ın ABD üslerine yaptığı füze saldırılarında 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi! İlk görüntüler de geldi...

'nin öldürülmesinden sonra , ABD'nin üslerine saldırdı! Ajanslardan gelen haberine göre saldırı Irak'taki ABD askerlerinin olduğu üslere yapıldı. Bölgeden son dakika haberleri peş peşe geliyor! ABD Başkanı olaydan sonra Twitter'dan açıklama yaparken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin yanıt vermesi halinde çok daha sert ve ezici bir karşılık verileceğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ise füzelerin İran'dan fırlatıldığı Al-Esad ve 'de yer alan ABD personelinin hedef alındığı belirtildi. İran Devlet televizyonunun son dakika olarak açıkladığı bilgilere göre Irak'taki saldırılarda 80 ABD askeri hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 8.1.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 08:37
SON DAKİKA - İran'ın ABD üslerine yaptığı füze saldırılarında 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi! İlk görüntüler de geldi...

Sabah saatlerinde uluslararası ajanslar tarafından geçilen haberine göre , ABD'nin iki üssünü füzelerle vurdu! Geçtiğimiz günlerde 'nin öldürülmesinden sonra Twitter hesabından ABD bayrağı paylaşan , Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra yine Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Trump, hasar tespitinin sürdüğünü yarın sabah açıklama yapacağını ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ise bir tehdit mesajı daha geldi!...

SALDIRILARIN HEMEN ARDINDAN HELİKOPTERLER...

İran Devrim Muhafızları Ordusunun balistik füzelerle düzenlenen saldırının ardından Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Anbar'daki Ayn el-Esad hava üssünde saldırıların hemen ardından helikopterler üs çevresinde uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırılarda can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA - İran Devlet Televizyonu, saldırılar sonucunda 80 ABD askerinin öldüğünü açıkladı!

İran'ın balistik füzelerle Irak'taki ABD üssünü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hüsamettin Aşen: "ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA - İran'ın ABD üslerine yaptığı füze saldırılarında 80 ABD askerinin öldüğü iddia edildi! İlk görüntüler de geldi...
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