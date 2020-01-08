Web TV Haber "Bu hadiseyle birlikte küresel sistem aslında kaotik yeni bir dönemin miladını da başlatmış oluyor"

"Bu hadiseyle birlikte küresel sistem aslında kaotik yeni bir dönemin miladını da başlatmış oluyor"

08.01.2020 | 09:44

ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından; İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurdu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ABD İran arasındaki gerginlik hakkında son gelişmeleri paylaştı olayların savaş dönüşme ihtimali konusunda ise "Bu hadiseyle birlikte küresel sistem aslında kaotik yeni bir dönemin miladını da başlatmış oluyor" dedi.

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