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Son dakika: Konferansı öncesi gizli ziyaret! Darbeci Hafter soluğu Atina'da aldı...

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , Konferansı öncesinde Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldi. Hafter öncelikle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika: Berlin Konferansı öncesi gizli ziyaret! Darbeci Hafter soluğu Atina'da aldı...

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Mass, Libya'nın doğusunundaki Bingazi kentine gitti. Ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter ile bir araya geldi. Heiko Mass, Hafter'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya hazır olduğunu söyledi.

Mass, Halife Hafter'i Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na da resmen davet etti. Hafter bu davete olumlu yanıt verdi. Alman medyasına göre Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamasa da ateşkese uyma taahhadünde bulundu. Bu son derece önemli " dedi.

Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı duyurdu: Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır

Halife Hafter'in ateşkesi imzalamamasının arkasında BAE ve Mısır var!

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Son dakika: Berlin Konferansı öncesi gizli ziyaret! Darbeci Hafter soluğu Atina'da aldı...
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