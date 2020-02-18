Hafter’in gölgesinde devrim kutlaması

Devrimin üzerinden geçen 9 yıla rağmen Libyalılar hâlâ güvenlik, istikrar, demokrasi ve daha fazla özgürlük için mücadeleye devam ediyor. Muammer Kaddafi'nin 42 yıl boyunca demir yumrukla yönettiği Libya'da devrimin dokuzuncu yılı kutlanırken, halk şimdi de darbeci General Halife Hafter'e karşı büyük bir özgürlük mücadelesi veriyor. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen halkın mücadele azminin kırılmadığı gözleniyor.

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TÜRKİYE ANLATILIYOR

Bütün devlet kurumlarının önündeki hoparlörlerden ve cuma günleri camilerin minarelerinden tekbir getirilerek halka moral verilmeye çalışılıyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum başkent Trablus'taki cuma hutbelerinde de yoğun bir şekilde işleniyor. Bazı camilerde imamlar, Türkiye'nin Libya'ya verdiği desteği anlatıyor. Ankara'nın Libyalıların yanında yer aldığını belirten imamlar, Türkiye'ye minnettar olduklarını söylüyor.

Cuma günleri Trablus'un Şehitler Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı gösterilerde de sık sık Türkiye'ye teşekkür sloganları yükseliyor.



EKONOMİ KÖTÜLEŞİYOR

Ülkede çatışmalar devam ederken, başkent Trablus'ta akşam saatlerinde hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Günde 8 saate kadar çıkan elektrik kesintileri nedeniyle sokak lambaları bile yanmıyor. Esnaf dükkanlarını açık tutabilmek için akaryakıtla çalışan jeneratörleri devreye sokuyor. Başkent Trablus'ta iç savaşın yorgunluğu her tarafa yansımış durumda. Petrol zengini ülkedeki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları göze çarpıyor.







HAFTER'E DİRENİŞ SÜRÜYOR

Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana belki de en kritik günler yaşanıyor. Kaddafi'nin memleketi Sirte'de kontrolü ele geçiren ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) elindeki Misrata ve başkent Trablus'a gözünü dikmiş durumda. Güney ve batıdan kıskaca alınan Trablus'ta kontrolü elinde bulunduran UMH ise Türkiye'nin de desteğiyle direnmeye devam ediyor.



AB'DEN SİLAH ABLUKASI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir oprasyon başlatacaklarını bildirdi. İnsan kaçakçılığı ve yasadışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan Sophia Operasyonu'nun 20 Mart'ta sonlandırılacağını kaydeden Borrell, yeni operasyonda ise hava, uydu ve deniz unsurlarının yer alacağını aktardı. Borrel, "Sophia Operasyonu Libya kıyılarını koruyordu. Yeni operasyon daha çok silahların geldiği doğuya odaklanacak" diye konuştu.