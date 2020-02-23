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Son dakika: 'da ikinci 5.9 büyüklüğünde meydana geldi

'dan gelen son dakika bilgisine göre ikinci bir meydana geldi. Gelen bilgilere göre saat 19:00'da İran'ın HOY kentinde 5.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de Türkiye - İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Meydana gelen deprem Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 9 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. İran depreminin detayları...

Giriş Tarihi: 23.2.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 19:34 ABONE OL
Son dakika: İran'da ikinci 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre İran'ın HOY kentinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.9 olduğu aktarıldı. İkinci depremle ilgili detaylar geliyor...

AFAD: Saat: 19:00'da İran'nın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İRAN TÜRKİYE SINIRINDA YAŞANAN BİRİNCİ DEPREM

Türkiye-İran sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı; depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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Son dakika: İran'da ikinci 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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