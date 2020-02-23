Son dakika: İran'da ikinci 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre İran'ın HOY kentinde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.9 olduğu aktarıldı. İkinci depremle ilgili detaylar geliyor...

AFAD: Saat: 19:00'da İran'nın Khoy kentinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İRAN TÜRKİYE SINIRINDA YAŞANAN BİRİNCİ DEPREM

Türkiye-İran sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı; depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.