Son dakika! İran'da üst üste ikinci deprem! | Video

İran'dan gelen son dakika bilgisine göre ikinci bir deprem meydana geldi. Gelen bilgilere göre saat 19:00'da İran'ın HOY kentinde 5.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de Türkiye - İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Meydana gelen deprem Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 9 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı.