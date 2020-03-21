Milli Piyango İdaresi ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama! 21 Mart Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba ve Cumartesi günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirledi. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen Sayısal Loto sonuçlarını yapacağı canlı çekilişle açıkladı. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 21 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ile bilet sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO 21 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

21 Mart Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...