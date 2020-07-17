Twitter'dan yeni açıklama geldi! Hangi ünlü isimlerin hesapları hacklendi?

Twitter, yaptığı açıklamada 130 hesabın hedef alındığını, bu hesapların büyük bir kısmının ise ünlü isim ve organizasyonların hesaplarına ait olduğunu vurguladı. Ancak şirket, hedeflenen bu hesaplardan çok azına hackerların erişebildiğini ve tweet atabildiğini kaydetti.

Twitter, bir yandan siber saldırının detaylarını araştırırken, hackerların hesapların özel verilerine erişip erişmediğinin de araştırılacağını belirtti.

Şirket, siber saldırıya uğrayan hesapların ilk etapta kilitlendiğini, şimdi ise hesapların sahiplerinin erişiminde olduğunu açıkladı.

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HANGİ ÜNLÜ İSİMLER HACKLENDİ?

Hesaplarının hacklendiği belirlenen isimler şu şekilde:

-Kanye West

-Joe Biden

-Bill Gates

-Apple

-Jeff Bezos

-Elon Musk

-Uber

-Mike Bloomberg

-Floyd Mayweather

-Barack Obama

-HQ Trivia

-Warren Buffet

-Kim Kardashian

Hesaplardan bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen bağlantılara tıklanılması istenmişti. Saldırının ana hedefi çalınan Twitter hesaplarının sahipleri değil, bu hesapları takip eden milyonlarca kullanıcıydı. Siber korsanlar bu şekilde 110 bin dolar topladı. (Hürriyet)

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