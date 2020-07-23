PKK'nın kaçırdığı kızı için nöbette! Merkel 22 haftadır kör sağır!

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Başbakanlık önündeki eylemine devam etti. Başbakanlık binası önünde bu hafta da bir grupla gösteri yapan Maide T, 22 haftadır eylem yaptığını belirterek, "Kızım PKK'nın elinden kurtarılmadığı müddetçe eylemim değil 22 hafta, 222 hafta da sürse bırakmayacağım. PKK benim yılıp bırakacağımı zannediyorsa aldanıyor" dedi. Başbakan Angela Merkel ve Alman yetkililerden hâlâ yardım teklifi gelmediğini ve sesini duymadıklarını ifade eden Maide T, "Kızımı geri getirmek için her yolu deneyeceğim. Tüm yetkililere sesleniyorum, kızımı geri getirmeme yardımcı olun" diye konuştu.





BİR AN ÖNCE DÖN

Kızı Nilüfer T'ye tekrar seslenen Maide T, "Kızım bu zulmü bana yaşatma artık. Manen çok yıprandım, daha fazla üzme beni. Bu zulmü ne kendine ne bana yaşat. Etrafındaki insanlara aldanma. Yüreğinin sesini dinle, bir an önce evine gel" ifadelerini kullandı.

PKK BİR VİRÜSTÜR

Akşam'ın haberine göre; Maide T'ye destek için toplanan göstericiler, "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin", "PKK bir virüstür" yazılı pankart açarak, üzerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi yazan tişörtler giydi.

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