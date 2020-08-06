Beyrut Limanı'ndaki patlamanın zamanlaması manidar! Patlamadan 5 saat önce Netanyahu'dan Arapça tweet...

Bu ilginç ihtimallere geçmeden önce yeni bir küresel denge için verilen amansız güç mücadelesini ve devreye sokulan farklı araçları iyi anlamak gerekiyor. Yüzyılımızı belirleyecek bu kaotik çatışmayı geleneksel kavram, yöntem ve yaklaşımlarla analiz etmek gerçeği perdeler.

Bir önceki yazımda Asya- Pasifik veya Ortadoğu'da özellikle Lübnan merkezli bir 'ekim süprizi'nden bahsedildiğini aktarmıştım. (https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bercan-tutar/2020/08/02/ekim-surprizi)