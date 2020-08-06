İç savaşta bile böyle yıkım görmedik

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün meydana gelen patlamanın şoku sürüyor.Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e yükseldi, 5 binden fazla da yaralı var. Enkaz altında kalanlara ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.Enkazı kaldırmak ise aylar sürecek.Beyrut Limanı'nı haritadan silen, 240 kilometre uzaklıktan bile duyulan ve 4 kilometrelik bölge içindeki evlere büyük hasar veren patlamanın nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapılamadı.Limandaki patlama gidişine izin verilmeyen bir gemiden boşaltılan 2 bin 750 ton amonyum nitratın konulduğu depoda yaşandı.Deponun yanındaki havai fişek fabrikası facianın boyutlarını daha da büyüttü.Limandaki patlayıcılardan sorumlu tüm yetkililer hakkında ise ev hapsi kararı alındı.Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti."Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez. 300 bin kişi evsiz kaldı" dedi. Abbud'a göre patlama, 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu.Kentteki lüks otellerin bulunduğu Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90'ı kullanılamaz hale geldi. Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl deposu tamamen yıkıldı.Yerel medyaya göre Lübnan'ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.Patlama akıllara ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasını getirdi.Patlamanın 3 kiloton TNT yani Hiroşima'daki atom bombasının yüzde 20'si gücünde olduğu belirlendi. Mantar şeklinde dev bulutlar anında gökyüzünü kapladı. LHavaya saçılan zehirli gazlar nedeniyle ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.Facia sonrası 2 haftalık OHAL ilan edildi.Limandaki patlama dünyada şimdiye kadar barış dönemindeki bir ülkede yaşanan en şiddetli patlamalardan biri oldu.Faciada 3 hastane yok oldu. Hastanelerde yaralılar için yer kalmadı.Lübnanlı yetkililer "Her şeye ihtiyacımız var" diyerek uluslararası yardım istedi.Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un talimatıyla Beyrut'ta güvenliği as ker sağlıyor.Gümrük müdürü, amonyak nitratın depolanmasından dolayı liman şefini suçladı. Şef polis soruşturmasında. Ülkede halihazırda ekonomik istikrarsızlık var. Hükümet karşıtı protestolar sürüyordu. Ayrıca 2005'te suikaste uğrayan eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili cuma günü dava var. İsrail ile Hizbullah arasında son günlerde çatışmalar yaşanıyordu. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı dönemdeki patlama kafaları iyice karıştırdı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu patlamada yaralanan Türk sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.Çavuşoğlu, "5'i hafif yaralı.Ameliyat olan vatandaşımızın durumu da iyiye gidiyor" dedi.