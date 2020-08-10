Ayasofya'nın cami olarak açılması, İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır

Bakan Yardımcısı Kıran, video konferans ile Türkiye İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda konuştu. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Özel Oturumunda (ICYF) olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kıran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hafta sonu Lübnan'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Kıran, "Lübnan'a daha fazla yardım gönderileceğini ifade ettiler. Hastanelerimiz ve ambulans uçaklarımız Lübnan halkının hizmetinde olacak. Ayrıca Mersin ve İskenderun Limanları, bu ülke için hizmet vermeye hazırdır. Lübnan'daki kardeşlerimize gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.