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Ayasofya'nın cami olarak açılması, İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır

Dışişleri Bakan Yardımcısı , "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ayasofya'nın cami olarak açılmasını takdirle karşıladı. Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması, yeni bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Türkiye'den İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır. Müslümanlar olarak bu mesajı daha da ileriye taşıyacağımızı umuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunun altını çizdi" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 19:51 Son Güncelleme: 10.8.2020 19:52 ABONE OL
Ayasofya'nın cami olarak açılması, İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır

Bakan Yardımcısı Kıran, video konferans ile Türkiye İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda konuştu. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Özel Oturumunda (ICYF) olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kıran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hafta sonu Lübnan'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Kıran, "Lübnan'a daha fazla yardım gönderileceğini ifade ettiler. Hastanelerimiz ve ambulans uçaklarımız Lübnan halkının hizmetinde olacak. Ayrıca Mersin ve İskenderun Limanları, bu ülke için hizmet vermeye hazırdır. Lübnan'daki kardeşlerimize gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Ayasofya'nın cami olarak açılması, İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır
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