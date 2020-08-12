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Macron'dan haddini aşan sözler! 'de faaliyetlerini durdursun

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'nin 'deki faaliyetleri için skandal sözler kullandı. Macron Doğu 'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 00:27 ABONE OL
Macron'dan haddini aşan sözler! Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Macron'un Miçotakis'e Türkiye'nin "tek taraflı" gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ve iki NTO üyesi arasında "barışçıl bir diyalog ortamının doğabilmesi için" bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Macron ayrıca, "bölgedeki durumu izlemek ve uluslararası hukukun uygulanma kararlığını vurgulamak amacıyla" Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını "geçici olarak güçlendireceklerini" de sözlerine ekledi.

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Macron'dan haddini aşan sözler! Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini durdursun
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