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Son dakika: 'dan Atina'ya Ege uyarısı! Lozan anlaşması yine ihlal edildi

Son dakika haberi: 'den Yunanistan'a Ege uyarısı geldi. İzmir İstasyonu'ndan bir NAVTEX mesajı yayınlandı.Yapılan uyarıda ''nda gayri askeri statü ihlali yapıldı' denildi.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 17:08 Son Güncelleme: 22.9.2020 17:25 ABONE OL
Son dakika: Ankara'dan Atina'ya Ege uyarısı! Lozan anlaşması yine ihlal edildi

Türkiye Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmek için diplomatik çalışmalar devam ederken Türkiye'den önemli bir uyarı geldi ve İzmir İstasyonu'ndan bir NAVTEX mesajı yayınlandı.

ASKER STATÜ İHLAL EDİLDİ

Bu mesajda Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda belirtilen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı. "Bu bildiri 24 Eylül 2020 saat 11:00'da yürürlükten kaldırılacaktır."denildi.

14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

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Son dakika: Ankara'dan Atina'ya Ege uyarısı! Lozan anlaşması yine ihlal edildi
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