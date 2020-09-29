İnsan Hakları Örgütleri'nden Mısır'a yeni çağrı

İnsan hakları örgütleri, Mısır yönetimine yeni bir çağrıda bulundu. İnsan hakları örgütü, eski cumhurbaşkanı adayı Abdulmunim Ebu'l Futuh başta olmak üzere cezaevlerindeki yaşlı tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ' ORTAK AÇIKLAMA YAYINLANDI

Mısır, Kanada, Ürdün, Tunus, Cezayir, Fas ve Cezayir gibi birçok ülkeden 16 insan hakları örgütü "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" münasebetiyle ortak yazılı açıklama yayımladı.

YAŞLI TUTUKLULARIN ACİLEN SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ

Açıklamada, Mısır yönetiminden ülkedeki cezaevlerinde tutulan eski cumhurbaşkanı adayı Ebu'l Futuh'un (69) da aralarında olduğu 60 yaşın üstünde ve kronik hastalığı bulunan yaşlı tutukluların acilen serbest bırakılması istendi.

Mısır'daki cezaevlerinde Haziran 2013 - Kasım 2019 tarihlerinde 677'si tıbbi ihmal, 136'sı işkenceden olmak üzere 917 tutuklunun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2013'teki darbenin ardından cezaevlerindeki 60 yaş üstü 286 tutukluya yasa dışı ihlallerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yaşanırken cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinde ve ilaç sağlamada ihmaller ve fiziksel ihlaller gibi bir dizi keyfi uygulamalarda bulunulduğu vurgulandı. Kahire yönetimi genellikle, cezaevlerindeki tutukluların durumuna ilişkin uluslararası hukuku ve sözleşmeleri ihlal ettiği yönündeki haberleri reddediyor ve ayrım yapılmaksızın tüm tutuklulara sağlık hizmeti sağladığını savunuyor.

Yayımlanan ortak yazılı açıklamada imzası bulunan insan hakları örgütleri arasında Mısır merkezli "Arap İnsan Hakları Aktivistleri Programı" ve "Arap Sivil Toplum ve İnsan Haklarını Destekleme Kurumu", Kanada merkezli "İnsan Hakları Aktivistleri", Ürdün merkezli "Adalet İnsan Hakları Merkezi" ve "Tunuslu Demokrat Kadınlar Derneği" yer alıyor.

Şubat 2018'de "yasaklı bir topluluğu yeniden kurmak ve yönetmek, yalan haber yaymak" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Ebu'l Futuh, başkent Kahire'deki bir cezaevinde tutuluyor.



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