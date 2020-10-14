Son dakika haberi: Covid-19 tedavisinden sonra Trump'tan şaşırtan görüntüler! Binlerce kişinin önünde dans etti

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü yendikten sonra seçim mitinglerini yapmaya başladı. Askeri hastanede kaldığı süreçte sağlık verileri korkutan aşamalara ulaşmayan ve birkaç gün sonra taburcu olan Trump, hemen seçime odaklandı. Miting alanında destekçilerine konuşma yapan Trump'ın enerjisi dikkat çekti.

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