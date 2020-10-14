Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Covid-19 tedavisinden sonra Trump'tan şaşırtan görüntüler! Binlerce kişinin önünde dans etti

Son dakika haberi: Covid-19 tedavisinden sonra Trump'tan şaşırtan görüntüler! Binlerce kişinin önünde dans etti

Coronavirüse yakalanan ve hastanedeki tedavisinin ardından hastalığı atlatan Başkanı , seçim mitinglerine başladı. Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, miting sonrasında çalan şarkıda dans ederek izleyenleri şaşırttı.İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:53 Son Güncelleme: 14.10.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19 tedavisinden sonra Trump'tan şaşırtan görüntüler! Binlerce kişinin önünde dans etti

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü yendikten sonra seçim mitinglerini yapmaya başladı. Askeri hastanede kaldığı süreçte sağlık verileri korkutan aşamalara ulaşmayan ve birkaç gün sonra taburcu olan Trump, hemen seçime odaklandı. Miting alanında destekçilerine konuşma yapan Trump'ın enerjisi dikkat çekti.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu | Video

İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Son olarak dün akşam Pensilvanya eyaletindeki John Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı'nda seçmenlerine seslenen Trump, konuşmasının sonunda hiç beklenmeyen bir gösteri sundu.

DANS ETTİ, SOSYAL MEDYA SALLANDI

Ensonhaber'de yer alan haber göre; Village People'ın "YMCA" adlı şarkısında dans eden Trump, alanı dolduran binlerce kişiden alkış aldı.

Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

Trump'tan son dakika corona virüsü açıklaması: "Artık bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar!"

Trump, Kovid sonrası ilk seçim mitingini yaptı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Covid-19 tedavisinden sonra Trump'tan şaşırtan görüntüler! Binlerce kişinin önünde dans etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA