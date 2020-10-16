Amerikan dergisi Foreign Policy'denskandal algı operasyonu! Türk askerini hedef aldılar...

ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi "Türkiye'nin ordusu aşırı mı yayılıyor?" başlıklı bir yazı paylaşarak Türkiye'nin aleyhine algı yapmaya çalıştı. Dergi yazıya ek olarak Türkiye'nin asker bulundurduğu ülkelerin haritasını da paylaştı.

Amerikan dergisi Foreign Policy'den skandal algı operasyonu: Türk ordusunu hedef aldılar

"AMAÇ GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ AŞAĞI ÇEKMEK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erenler, "Türkiye'nin ABD gibi 11 farklı ülkede 55 farklı üssü yok. Türkiye asla bir Amerika değildir. Türkiye'nin başka topraklarda gözü yoktur. Amaç güçlü Türkiye'yi aşağı çekmek." ifadelerini kullandı.

Yazıda Ankara'nın Libya, Suriye, Irak, KKTC, Doğu Akdeniz ve Katar'daki askeri varlığıyla etkisi üzerinde duruldu.