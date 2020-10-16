Amerikan dergisi Foreign Policy'den skandal algı operasyonu: Türk ordusunu hedef aldılar

ABD merkezli “Foreign Policy” dergisi "Türkiye’nin ordusu aşırı mı yayılıyor?" başlıklı bir yazı paylaşarak Türkiye’nin aleyhine algı yapmaya çalıştı. Dergi yazıya ek olarak Türkiye’nin asker bulundurduğu ülkelerin haritasını da paylaştı.