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kuklası 'ye şoku!

normalleşme adımları sonrası büyük tepkilere neden olan 'ye büyük şok! 'yı ziyarete gelen BAE heyetini Filistinliler camiden kovdu. osyal medyada paylaşılan görüntüde bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:30 ABONE OL
İsrail kuklası BAE'ye Mescid-i Aksa şoku!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşmesi, işgal altında yaşayan Filistinlilerin tepkisini çekti. İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren BAE heyeti, cami cemaati tarafından dışarı çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyetini camiden çıkardı | Video

BAE HEYETİ, AKSA'YI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kaldı. Geçen hafta da Umman'dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

15 EYLÜL'DE NORMALLEŞMEYE İMZA ATTILAR

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

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İsrail kuklası BAE'ye Mescid-i Aksa şoku!
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