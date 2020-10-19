Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyetini camiden çıkardı | Video
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İsrail ile normalleşme kararı alan BAE heyetinin Aksa'yı ziyareti, Filistin'de tepkiyle karşılandı. Filistinli cami cemaati, Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin camiden derhal çıkmasını istedi.