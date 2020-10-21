27 yıl sonra Zengilan’a da Azerbaycan bayrağı

Zengilan'ın alınmasıyla Erivan- Karabağ arasındaki önemli bağlantılardan biri kesildi. İran sınırı da büyük oranda Azerbaycan'ın kontrolünde

Karabağ'ı işgalden kurtarmaya kararlı olan Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine karşı ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Zengilan'a 27 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dikildi. Fuzuli, Cebrail ile birlikte Zengilan kent merkezinin alınmasıyla Dağlık Karabağ'ın İran sınırı büyük oranda Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Güneydeki Zengilan'ın kurtarılmasıyla ayrıca Erivan ile Karabağ arasındaki önemli bağlantılardan biri koparılmış oldu.







DÖRT S-300 SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi. Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Aliyev ise 27 Eylül'den bu yana, Ermenistan'a ait 241 tankı imha ettiklerini, 39 tankı ise ganimet olarak aldıklarını belirterek düşmanın 4 adet S-300 füze sisteminin kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

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İKİ SİVİL CAN KAYBI DAHA

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.







KÖYÜN ADI ARTIK ÇINARLI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı. Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti. Zengilan'a bağlı Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köyleri de kurtarıldı.

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KARDEŞLİĞİMİZİ GÖRSÜNLER

Gence'ye gerçekleştirilen saldırıda evi yıkılan Nizamgül Aliyeva, evinin kapısının bir köşesine Türk bayrağı diğer köşesine Azerbaycan bayrağı astı. Kardeş olduğumuzu tüm dünya görsün diyen Aliyeva, "İyiyim dersem yalan söylemiş olurum. Çok güzel komşularımız vardı. Saldırıda öldüler. Masum çocuklar öldü. Vatan sağ olsun" dedi.



MİNSK GRUBU'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te grubu bulunan dört partinin temsilcileriyle Gence'yi ziyaret etti. Şentop "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşlerimize selamı var. Gence ve farklı bölgelere yapılan saldırılar gösteriyor ki Azerbaycan haklıdır. Ermenistan savaş suçu işlemektedir" dedi. Şentop, Azerbaycan Meclisi'ne de hitap etti. Şentop Kafkasya'da çözümsüzlüğün, Dağlık Karabağ ve çevresindeki şehirlerde Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edeceğini ve çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'nun "beyin ölümünün gerçekleştiği"ni söyledi. Nur Özkan ERBAY/ Daily SABAH







PİYANİST FİLMİ GİBİ

Gence'de balistik füze ile evi yıkılan Abbas Semedov, yıkıntılar arasında piyanosunu çalmaya devam ediyor. SABAH'a konuşan Semedov, "Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum" dedi. Semedov, akıllara Piyanist filmini getirdi.

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