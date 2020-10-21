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İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'in zor anları! Canlı yayında depreme yakalandı

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan İzlanda'da yaşanan korku ve paniğe neden oldu. 5.7 büyüklüğündeki deprem İzlanda Başbakanı'nı da çok korkuttu. Katıldığı canlı yayın programında konuştuğu sırada depreme yakalanan İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, korku dolu anlar yaşadı. İşte o görüntüler!

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:29 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:03 ABONE OL
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'in zor anları! Canlı yayında depreme yakalandı

İzlanda'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Washington Post'un canlı yayınında koronavirüs salgınının turizm üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video

İŞTE DEPREME YAKALANDIĞI AN

Yayına evinden katılan Jakobsdottir'in konuşması sırasında deprem oldu.

İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.

"EV HALA GÜÇLÜ"

Ardından konuya geri dönerek açıklamalarına devam eden 44 yaşındaki Jakobsdottir, "İyiyim, ev hâlâ güçlü, endişelenmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

BAŞKENTTE HASARLAR OLUŞTU

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, deprem, başkent Reykjavik'e yakın konumdaki sahil kasabası Hafnarfjordur'un 10 kilometre güneybatısında kaydedildi.

Sarsıntının, başkentin çevresinde hasarlara yol açtığı belirtildi. Depremlerin İzlanda'da yaygın olduğu biliniyor.

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İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'in zor anları! Canlı yayında depreme yakalandı
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