İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video
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Katıldığı canlı yayın programında konuştuğu sırada depreme yakalanan İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, korku dolu anlar yaşadı.