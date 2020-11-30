Son dakika haberi: Corona virüsün en bulaşıcı olduğu dönem belli oldu: Karantina süresi kaç gün olmalı? İşte detaylar...

"DOKUZ GÜN SONRA VİRÜS TESPİT EDİLEMEDİ"

Dr. Müge Çevik, "Yaşlı insanlar, gençlere göre daha uzun süre bulaştırıcı olma eğilimindedir, ancak analizdeki hiçbir çalışma, semptom başlangıcından dokuz gün sonra hastalarda virüs tespit etmedi" derken dokuzuncu günden sonra hala testi pozitif çıkan hastaların virüs taşımadıkları, bunun sadece genetik fragmanlar olduğunun altını çizdi.

Birçok bilim insanı, 10 gün izolasyon süresinin birçok insan için çok uzun olabileceğini belirtirken, hastaların ekonomik olarak bu kadar süreyi kaldıramayacağı ve on gün sonunda kendilerini hiç hasta hissetmeyeceklerinin altını çizdi.

ABD'NİN 10 GÜNE İNDİRMESİ BEKLENİYOR

ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), corona virüs hastalarının semptomlarının tespit edilmesinden itibaren on gün boyunca karantinada kalmasının yeterli olacağını belirtirken bu fikirler ışığında ABD'de önümüzdeki hafta yeni yönergelerle 14 günlük karantina süresinin 10 güne indirilmesi bekleniyor.