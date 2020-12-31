Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yeni Zelanda 2021’e görkemli bir kutlamayla "merhaba" dedi

2021’e görkemli bir kutlamayla "merhaba" dedi

, görkemli kutlamalarla 2021 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:23 ABONE OL
Yeni Zelanda 2021’e görkemli bir kutlamayla merhaba dedi

Yeni Zelanda, görkemli kutlamalarla 2021 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.

SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video

Yeni Zelanda yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Güney Yarım Küre'de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower'daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Ülkede şu ana dek hiç Covid-19 tespit edilmediği için yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi.

Yılbaşı tatili için akın ettiler! Doluluk yüzde 100'e ulaştı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Zelanda 2021’e görkemli bir kutlamayla "merhaba" dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA