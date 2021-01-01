ABD'deki aşı kuyruğu böyle görüntülendi

ABD'nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD BASINI FLORİDA VALİSİNİ SORUMLU TUTTU

Florida'da koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı. ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis'in, CDC'nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.

Dr. Anthony Fauci: ABD salgını sonbahara kadar kontrol altına alır

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı