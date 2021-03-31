Türkiye'ye bir övgü de Josep Borrell'den

Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapan başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Avrupalı siyasiler kervanına Josep Borrell de katıldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı blog yazısında "AB'nin Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır" dedi. Borrell yazısında geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile Gümrük Birliği'nden göçe kadar ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak, "Daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.