İşgalci İsrail bilerek Filistinli aileleri katlediyor





15 AİLEYİ YOK ETTİLER

"Bebekler, çocuklar, yaşlılar, kardeşler, kadınlar, anne babalar... İsrail bombalarının Gazze'de tüm aile fertlerini öldürdüğü sayısız olay var. Bunlar hata değil. Bu ailelerin hata ile vurulmadığı, yıllarca takip edildikleri ve vurulma emirlerinin en üst seviyedeki kararlarla alındığına dair kanıtlar var" ifadelerini kullanan Haaretz, İsrail ordusunun son saldırılarda şimdiye kadar 15 Filistinli aileden en az 3 ya da 4 kişiyi öldürdüğü hatırlatıldı.