18 ülkede dev operasyon! Hakan Ayık istemeden muhbir oldu suç örgütünü çökertti





Operasyonlar kapsamında Avustralya, Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişiler deşifre edildi. 3 yıldır süren operasyonu bu aşamaya getiren ise istemeden muhbir olan ve Türkiye'de bulunan şüpheli oldu.