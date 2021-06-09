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Giriş Tarihi: 9.6.2021 09:49 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:51

18 ülkede dev operasyon! istemeden muhbir oldu suç örgütünü çökertti

DIŞ HABERLER
18 ülkede dev operasyon! Hakan Ayık istemeden muhbir oldu suç örgütünü çökertti

merkezli, 18 ülkede suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu baronu ’ın kullandığı şifreli yazılımla istemeden muhbirlik yaptığı kaydedildi

Dünya basınında dün en çok konuşulan olayların başında uluslararası alanda çökertilen organize suç örgütleri oldu. merkezli operasyona ABD Federal Soruşturma Bürosu () dahil 18 ülkenin güvenlik birimleri katıldı.



Operasyonlar kapsamında Avustralya, Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişiler deşifre edildi. 3 yıldır süren operasyonu bu aşamaya getiren ise istemeden muhbir olan ve 'de bulunan şüpheli oldu.



'TESLİM OL' ÇAĞRISI
Fransız AFP ajansındaki detaylara göre güvenlik birimleri, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı "ANOM" olarak bilinen şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdı. Gizli polislerin bu uygulamayı tanıttığı kişiler arasında asıllı Avustralyalı bir uyuşturucu baronunun da olduğu kaydedildi.



Türkiye'de yaşayan ve Avustralya'ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen 42 yaşındaki Avustralyalı , ANOM'un en etkili iki destekçisinden biriydi.



Gazeteye göre, Avustralya Federal Polis Müdürü , Ayık'a teslim olmasını tavsiye etti. Çünkü istemeden çok sayıda suç ortağının tespit edilmesine yardım etmişti ve hayatı tehlikedeydi.



Avustralya Federal Polisi, toplam 224 kişinin gözaltına alındığını, 6 uyuşturucu laboratuvarının kapatıldığını, 104 ateşli silah ile 45 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 300 milyon lira) nakit para ele geçirildiğini açıkladı. Zanlılara 525 suçlama yöneltildi.



AVRUPA'DA DA 800 GÖZALTI
Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, FBI ve 16 ülkenin güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şifreli iletişim ağlarını kullanarak 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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18 ülkede dev operasyon! Hakan Ayık istemeden muhbir oldu suç örgütünü çökertti
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