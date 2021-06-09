18 ülkede dev operasyon! Hakan Ayık istemeden muhbir oldu suç örgütünü çökertti

Dünya basınında dün en çok konuşulan olayların başında uluslararası alanda çökertilen organize suç örgütleri oldu. Avustralya merkezli operasyona ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil 18 ülkenin güvenlik birimleri katıldı.
Operasyonlar kapsamında Avustralya, Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişiler deşifre edildi. 3 yıldır süren operasyonu bu aşamaya getiren ise istemeden muhbir olan ve Türkiye'de bulunan şüpheli oldu.
'TESLİM OL' ÇAĞRISI
Fransız AFP ajansındaki detaylara göre güvenlik birimleri, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı "ANOM" olarak bilinen şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdı. Gizli polislerin bu uygulamayı tanıttığı kişiler arasında Türk asıllı Avustralyalı bir uyuşturucu baronunun da olduğu kaydedildi.
Türkiye'de yaşayan ve Avustralya'ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen 42 yaşındaki Avustralyalı Hakan Ayık, ANOM'un en etkili iki destekçisinden biriydi.
Gazeteye göre, Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw, Ayık'a teslim olmasını tavsiye etti. Çünkü istemeden çok sayıda suç ortağının tespit edilmesine yardım etmişti ve hayatı tehlikedeydi.
Avustralya Federal Polisi, toplam 224 kişinin gözaltına alındığını, 6 uyuşturucu laboratuvarının kapatıldığını, 104 ateşli silah ile 45 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 300 milyon lira) nakit para ele geçirildiğini açıkladı. Zanlılara 525 suçlama yöneltildi.
AVRUPA'DA DA 800 GÖZALTI
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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Açıklamada, FBI ve 16 ülkenin güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şifreli iletişim ağlarını kullanarak 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.