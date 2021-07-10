Türkiye’den yeni Filistin hamlesi





İSRAİL SEÇİMLERİ ENGELLEDİ

Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimler Abbas'ın Türkiye temaslarında fikir alışverişinde bulunulacak konular arasında. Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzaladı. 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler, İsrail'in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin vermemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Filistin hükümeti, Batı Şeria'da olduğu gibi Kudüs'te de seçimleri yapmak istediğini ifade ediyor.