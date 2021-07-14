Güney Afrika’da sokaklar savaş alanına döndü! Onlarca kişi ezilerek can verdi

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
Gauteng Eyaleti Başbakanı David Makhura, bugün Johannesburg'un Soweto bölgesinde yaşanan olaylarda 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.
Makhura, yeni ölümlerle birlikte Gauteng'de olayların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini belirtti.
400 KİŞİ GÖZALTINDA
Gauteng'de olaylarla ilişkisi olduğu tespit edilen 400 kişi gözaltına alındı.
KwaZulu-Natal Başkanı Sihle Zikalala da düzenlediği basın toplantısında, eyalette bugüne dek 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek bu kişilerin çoğunluğunun yağmalama sırasında çıkan izdihamda can verdiğini aktarmıştı.
YAĞMA OLAYLARI ARTIYOR
Böylece, Gauteng ve Kwazulu-Natal'da 9 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72'ye yükselmiş oldu.
Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.
Salı gecesi sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Durban'daki Lenmed Hastanesi'ni alevler içinde gösterirken, diğer videolarda esnafın yağmacı kalabalığına ateş açtığı görülüyor.
Polis yetkilisi, Tümgeneral Mathapelo Peters Salı gecesi yaptığı açıklamada, Gauteng ve KwaZulu-Natal'daki ölümlerin çoğunun, binlerce kişinin mağazalardan yiyecek, elektrikli ev aletleri, içki ve kıyafet çalması nedeniyle medyana gelen kaotik izdihamlar sebebiyle olduğunu söyledi.
ATM'LER PATLADI
Yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada, insanların ATM makinelerini açmaya çalışırken patlamaların meydana geldiğini ve bu şekilde hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Diğer ölümlerin ise ateşli silahlarla meydana gelen yaralanmalardan kaynaklandığını açıklandı.
Endişeli vatandaşlar, yağma sürerken süpermarket sahiplerinin dükkanlarını kapatmasıyla gıda kaynaklarının kısa sürede tükenebileceği uyarıları üzerine evlerini ve iş yerlerini korumak için savunma ekipleri oluşturmaya başladı.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarını kınadı.
Muhammed, yazılı açıklamasında, Güney Afrika'da sivillerin ölümüyle sonuçlanan şiddet artışını, kamu ve özel mülkün yağmalanması, temel hizmetlerin askıya alınması da dahil olmak üzere altyapının tahrip edilmesi gibi dehşet verici sahneleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini ileten Muhammed, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Muhammed, ülkede hukukun üstünlüğüne tam saygı gösterilerek düzen, barış ve istikrarın acilen yerine getirilmesini çağrısında bulunarak, "Bunun yapılmamasının sadece ülkede değil, bölgenin tamamında ciddi etkileri olabilir." ifadesini kullandı.
Güney Afrika’daki yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor
NELER OLMUŞTU?
Güney Afrika'da, hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.
Ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle şimdiye kadar 72 kişi yaşamını yitirdi.
Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.
29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.