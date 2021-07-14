Güney Afrika’da sokaklar savaş alanına döndü! Onlarca kişi ezilerek can verdi

Muhammed, yazılı açıklamasında, Güney Afrika'da sivillerin ölümüyle sonuçlanan şiddet artışını, kamu ve özel mülkün yağmalanması, temel hizmetlerin askıya alınması da dahil olmak üzere altyapının tahrip edilmesi gibi dehşet verici sahneleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini ileten Muhammed, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Muhammed, ülkede hukukun üstünlüğüne tam saygı gösterilerek düzen, barış ve istikrarın acilen yerine getirilmesini çağrısında bulunarak, "Bunun yapılmamasının sadece ülkede değil, bölgenin tamamında ciddi etkileri olabilir." ifadesini kullandı.

Güney Afrika’daki yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

NELER OLMUŞTU?

Güney Afrika'da, hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.